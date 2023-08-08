Aslan avantaj peşinde

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda bugün Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'daki Stozice Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan yayınlanacak. Maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde gruplardan önce son aşama olan Play-Off etabına çıkmak için rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. G.Saray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak. Sarıkırmızılı takım, 304 müsabakanın 107'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan G.Saray, 82 maçı ise beraberlikle tamamladı. Rakip fileleri 405 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

SEL FELAKETİ YAŞANIYOR

SLOVENYA'DA son günlerde meydana gelen sel, etkisini korumaya devam ederken Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı da tehlikeye girmişti. Ligler hafta sonu iptal edilirken Galatasaray maçının başka bir güne alınması ya da başka bir yerde oynanması gündeme gelmişti. Ancak yapılan son değerlendirmelerde mücadelenin belirlenen gün ve yerde oynanmasında herhangi bir sakınca görülmedi.

SEL FELAKETİ YAŞANIYOR KADROYA ALINMADI

G.SARAY'DA sakatlığı bulunan Zaniolo ile hazır olmayan yeni transfer Zaha kadroda yer almadı. Takıma yeni katılan Icardi ile sakatlığını atlatan Torreira kadroya dahil edildi. Başka takıma kiralanması beklenen Morutan ile Yusuf Demir de kadroda yer almadı.