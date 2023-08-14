Soumare iddiası

Fred'i Fenerbahçe'ye kaptıran, Paredes ve Ndombele'yi ise ikna edemeyen Galatasaray, orta saha transferi için başka alternatiflere yöneldi. Gündeme gelen son isim ise Leicester City'de forma giyen 24 yaşındaki Boubakary Soumare oldu. Geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'nin Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren yönetim, piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız ismi kadrosuna katarak orta sahadaki sorunu çözmek istiyor. İngiliz ekibinden Belçikalı stoper Wout Faes'i de isteyen kurmaylar, Leicester City'nin istediği Yunus Akgün'ü bu transferlerde koz olarak kullanıyor. Galatasaray'ın Yunus'un bonservisine karşılık iki yıldız için kulübünden indirim bekleyecek.

20 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Kariyerine PSG altyapısında başlayan ve 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'nin yolunu tutan genç yıldız, 2021'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e transfer olmuştu.