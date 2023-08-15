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Haberler Galatasaray Son Dakika... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir üst tura çıktı

Son Dakika... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir üst tura çıktı

Son Dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı 1-0'lık skorla geçen Galatasaray, bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki rakibi Molde oldu.

HABER MERKEZİ
Son Dakika... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir üst tura çıktı

Son Dakika...Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek, play-off turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar bu turda Faroe Adaları takımı Klaksvik'i eleyen Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde mücadele ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar adını play-off turuna yazdırdı. Cimbom, play-off turunda Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i eleyen Norveç takımı Molde ile karşılaşacak.

Galatasaray, Molde ile ilk karşılaşmayı 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.

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