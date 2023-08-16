Galatasaray hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Olimpija Ljublajana'yı evinde de 1-0 mağlup ederek turladı. Aslan'ın Play-Off turundaki rakibi Norveç ekibi Molde oldu. Play-Off turundaki ilk maçlar 22-23 Ağustos'ta rövanşlar ise 29-30 Ağustos'ta oynanacak. 24. dakikada sağ taraftan Sacha Boey'in yaptığı ortada kaleci Vidovsek'in topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Barış Alper'in kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük olan Mauro Icardi göğsüyle düzeltip dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 36'da ceza yayı gerisinden Mauro Icardi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Vidovsek'te kaldı.

TORREİRA OYUNDAN ATILDI

45'te son tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mertens'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak yandan auta gitti. 50'de Seşlar ortasını açtı, Muslera boşa çıktı. Arka direkte Pedro'nun çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. 58'de Angelino'nun son çizgiden içeri çevirdiği topa Bakambu dokundu. Top yan direkten oyun alanına döndü. 64'te Torreira, rakibine arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

BURUK'TAN KADROYA AYAR

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Mondihome Kayserispor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, stoper tandeminde Nelsson ile Abdülkerim'i yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Kaan ile Emin'i sahaya sürdü.

ANGELİNO FORMAYI GERİ ALDI

BURUK, sol bekte ise Dubois'in yerine yeni transferlerden Angelino'yu oynattı. Orta sahada Oliveira'yı 11'e almayan Okan Buruk, ilk 11'de formayı sakatlığı geçen Torreira'ya teslim etti. Buruk, santrforda ise Bakambu-Icardi değişikliğine gitti.

RAMOS'TAN FLAŞ HAMLE

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi. İspanyol savunmacıyla ilgilenen Al Hilal'in milli oyuncumuz Merih Demiral'i almasının ardından Ramos'un sarı-kırmızılı ekibin teklifine sıcak baktığı konuşuluyor. Madrid efsanesi olan yıldız stoperin Arabistan'dan başka teklif gelmemesi durumunda Galatasaray'dan gelen yıllık 5.5 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Ramos'un Galatasaray'ın Ljubljana maçı için yaptığı paylaşımı beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.