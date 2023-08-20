Aslan fırtına estirdi

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'a yenilen Galatasaray, evinde Trabzonspor'u mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı: 2-0. 5. dakikada Mertens'in ceza sahası içi sağ tarafından yerden ortaya çıkardığı topa sol çaprazda Angelino gelişine vurdu. Meşin yuvarlak Galatasaraylı oyunculara çarparak auta gitti. 23'te Kerem'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin yaptığı tek dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelere gitti: 1-0.

ICARDI SKORU BELİRLEDİ

65'te Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 85'te Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 90+3'te Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

ZİYECH ŞOV

Galatasaray, sahalarda ender rastlanan olaylardan birine imza attı. Trabzonspor maçı öncesi Hakim Ziyech'i kadrosuna katan sarıkırmızılılar, müsabakanın sonunda yıldız futbolcuyla gövde gösterisi yaptı. Birden tribünde beliren Faslı yıldız taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra sahaya inen Ziyech orta sahada bir kez daha üçlü çektirdi. Öte yandan Aslan, tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattı.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan dev maç öncesi iki takımın hocası da kadroyu değiştirdi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde yapılan Olimpija Ljubljana maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Berkan Kutlu'yu yanına oturttu. Buruk bu oyuncuların yerlerine Nelsson, Abdülkerim ve Sergio Oluiveira'yı oynattı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise Antalyaspor mücadelesinin 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca'nın yenine Bardhi'yi 11'de oynattı.