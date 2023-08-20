Galatasaray durmuyor

Bu sezon büyük başarı için kollarını sıvayan ve son olarak Hakim Ziyech'te mutlu sona ulaşan Galatasaray yönetimi transferde dur durak bilmiyor. Orta saha ve stoper transferleri için kolları sıvayan Cim-Bom Premier Lig'den düşen Southampton'ın 21 yaşındaki dev savunmacısı Armel Bella- Kotcha ve Leicester City'nin yıldız orta oyuncusu Wilfred Ndidi için nabız yokluyor. Nelsson'un ayrılığı ihtimaline karşı Armel- Bella Kotchap ile temas kuran sarı-kırmızılılar oyuncunun 21 yaş altı olması nedeniyle de transfere sıcak bakıyor. Oyuncunun gelecek vadetmesi ve U-21 kontenjanını yazılacak olması Aslan'ın iştahını kabartıyor. Orta saha için de Ryan Gravenberch, Matteo Guendouzi ve Boubakary Soumare gibi isimlerle görüşen Galatasaray, 1 sezon kontratı kalan Nijeryalı yıldız için teklifini yaptı.

SICAK BAKIYOR

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan yıldız isim için düşük bir bonservis bedeli öneren Cim-Bom, Leicester City'nin küme düşmüş olmasını ve kendisinin de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasını avantaj olarak görüyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

HAKİM ZİYECH RESMEN ASLAN

Galatasaray önceki gece özel uçakla sessiz sedasız İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin 30 yaşındaki Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech ile her konuda anlaşmaya vardı. Londra'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Yunanistan üzerinden İstanbul'a gelen yıldız oyuncu geceyi Dursun Özbek'in otelinde geçirdikten sonra dün sabah Galatasaray'ın sponsor hastanesinde tekrar kontrollerinden geçti. Buradaki sağlık raporları da temiz çıkan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2

4 KARŞILAŞMADA 3 ASİST YAPTI

Deneyimli oyuncu dün akşam oynanan Trabzonspor maçını ise Rams Park'ta tribünden takip etti. Galatasaray, Hakim Ziyech transferi için Chelsea kulübüne bonuslar dahil olmak üzere toplamda 1 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu, sarı-kırmızılı takımda yıllık 4.5 milyon Euro kazanacak. Hem 10 numara pozisyonunda hem de sağ kanatta etkili bir şekilde oynayabilen Ziyech, Chelsea forması altında geçtiğimiz sezon 24 maçta görev aldı, 3 asistle takımına katkı sağladı.