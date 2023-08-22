Aslan’da rota yine Premier Lig

Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olabilmek için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, stopere bir sağlam takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor maçında Kaan Ayhan'dan ön liberoda faydalanmasıyla birlikte yönetim savunmaya transfer için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların listesine Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Joel Matip'i aldığı öğrenildi. Özellikle son dönemde yaşadığı süre azalması nedeniyle transfer görüşmeleri başlatılan Matip için Galatasaray ilk resmi teklifi sundu.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Yönetimin, 2024'te sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Matip'e de 3 yıllık bir kontrat sunulması ve her sezon için 3 milyon Euro'luk bir ücret ödenmesi öngörülüyor. Liverpool'da tekrar antrenmanlara başlayan tecrübeli stoperin gelen teklifleri değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

8 NUMARA TRANSFERİ İÇİN İKİ SEÇENEK KALDI

Galatasaray'ın orta sahada 8 numara pozisyonuna transfer için girişimleri sürüyor. Özellikle Avrupa'yı düşünerek bu bölgeye çok yönlü yıldız bir ismi kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, seçenekleri azalttı. Erden Timur yönetiminde girişimlerini sürdüren yönetimin, Arsenal'in yıldızı Thomas Partey ve Marsilya'dan ayrılması gündemde olan Matteo Guendouzi ile temasta olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Guendouzi için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifin Marsilya tarafından reddedildiği iddia edildi. Rakamı daha fazla yükseltmek istemeyen Aslan'ın, Partey transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.