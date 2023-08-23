  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçını kazandı

Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçını kazandı

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar gruplara kalmak için avantajı eline aldı.

AA İHA
Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off ilk maçını kazandı
Son dakika... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi 3-2 yendi.

46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi.

56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon'un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.

73. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti.

Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA