Adım adım Galatasaray’a

Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu Sergio Ramos'un transferinde sona yaklaştı. İspanyol stoperin yıllık ücrette 5 milyon euroya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Ramos'a senelik 4 milyon eurodan 1+1 kontrat sunduğu ve taraflar arasındaki 1 milyon euroluk farkın kısa sürede kapanmasının beklendiği bildirildi. Tecrübeli ismin gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Ramos, 2021 yazında Real Madrid'ten PSG'ye transfer olmuştu.