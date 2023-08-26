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Haberler Galatasaray Adım adım Galatasaray’a

Adım adım Galatasaray’a

HABER MERKEZİ
Adım adım Galatasaray’a
Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu Sergio Ramos'un transferinde sona yaklaştı. İspanyol stoperin yıllık ücrette 5 milyon euroya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Ramos'a senelik 4 milyon eurodan 1+1 kontrat sunduğu ve taraflar arasındaki 1 milyon euroluk farkın kısa sürede kapanmasının beklendiği bildirildi. Tecrübeli ismin gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Ramos, 2021 yazında Real Madrid'ten PSG'ye transfer olmuştu.
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