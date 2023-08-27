Galatasaray’ın Verratti ısrarı

Galatasaray orta saha transferinde tüm enerjisini Marco Verratti'ye yönlendirdi. Uzun zamandır 8 numara arayışında olan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'de kadro dışı olan yıldız isim için tüm şartlarını zorluyor. İtalyan basını da Aslan'ın Marco Verratti için PSG'ye yaptığı teklifi açıkladı. Tuttomercatoweb'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Verratti'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Haber detayında, PSG'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından pay da önerildiği ileri sürüldü. Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Verratti, geçen sezon 38 maçta forma giydiği Paris temsilcisinde 1 asist yaparken gol atamadı.