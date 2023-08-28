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Haberler Galatasaray Sergio Ramos’ta sona doğru

Sergio Ramos’ta sona doğru

HABER MERKEZİ
Sergio Ramos’ta sona doğru
3-2'nin rövanşında Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın hesaplarını yapan Galatasaray, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u yeni haftada sansasyonel şekilde duyurmayı planlıyor. Salı günü oynanacak karşılaşmanın ardından İspanyol karşılaşmasavunmacı ile tekrar masaya oturacak olan yönetim, 37 yaşındaki yıldız isimle el sıkışacak. Galatasaray'ın teklifinin yıllık 6 milyon Euro olduğu öğrenilirken bu rakımın biraz daha üzerinde bir maaşa anlaşılması bekleniyor. Ramos, 'Evet' demek için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını beklerken, kurmayların Hakim Ziyech'te olduğu gibi yıldız oyuncunun transferini dünyada ses getirecek bir şekilde açıklamanın planlarını yaptığı öğrenildi.
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