Aslan Devler Ligi’nde

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Norveç ekibi Molde'yi evinde de 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. 5. dakikada ceza sahası içinde Mannsverk'in, Icardi'yi çekmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 7'de Icardi, fileleri sarstı: 1-0. 31'de Hestad'ın ceza yayı üzerinde verdiği pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncu vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

KARŞILIKLI GOLLER

66'da Breivik'in pasında topla buluşan Hestad, yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 1-1. 81'de savunma arkasına atılan topla buluşan Berisha, kaleci Muslera'yı da geçerek golünü attı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+3'te Angelino serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, baraja çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. Maç 2-1 bitti.

ICARDİ DURMUYOR

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, gollerine devam ediyor. Bonservisi PSG'den alınan yıldız futbolcu, 7. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 6 karşılaşmaya çıkan Icradi, bu maçlardaki gol sayısını 5'e yükseltti. Arjantinli forvetin bir de asisti bulunuyor.

NAMAĞLUP GRUPLARDA

Galatasaray, son olarak evinde Molde'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarırken, Avrupa'da rakiplerine geçit vermedi. 3 eleme turu oynayan sarı-kırmızılılar, 6 müsabakaya çıkarken, rakipleri temsilcimizin bileğini bükmeyi başaramadı. Aslan Zalgiris ile oynadığı ilk maçta ve dün Molde ile berabere kalırken, çıktığı diğer 4 maçta da rakiplerini dize getirdi. Aslan rakip ağlara 11 gol gönderirken, kalesinde 5 gole engel olamadı.