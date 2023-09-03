Yerli hamlesi

Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Berkan Kutlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar orta sahada yerli rotasyonun güçlendirmek ve bu bölgedeki oyuncu sayısını artırmak için harekete geçti. Cim-Bom, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ettifaq forması giyen Berat Özdemir ve Alman ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan için harekete geçti.

TEK ŞARTI ŞAMPİYONLAR LİGİ

2022 yazında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Berat için kiralık formülünü devreye sokan Galatasaray, 6 ve 8 numaralı pozisyonları oynayabilen 25 yaşındaki isim için teklifini iletti. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan ve Galatasaray'a olumlu bakan Berat'ın ise tek şartının Şampiyonlar Ligi kadrosuna adının yazılması olduğu öğrenildi. Galatasaray, Salih Özcan'ı da bonservisiyle ya da satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yaparken, başarılı oyuncunun temsilcisiyle teknik direktör Okan Buruk'un da konuşup A Milli orta sahayla ilgili olarak planlarını anlatması bekleniyor.

İŞTE DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ

20 EYLÜL ÇARŞAMBA Galatasaray - Kopenhag

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24 EKİM ÇARŞAMBA Galatasaray - Bayern Münih

8 KASIM ÇARŞAMBA Bayern Münih - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA Kopenhag - Galatasaray