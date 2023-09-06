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Haberler Galatasaray Aslan’dan Tete için tazminat

Aslan’dan Tete için tazminat

Galatasaray’ın FIFA’ya giden Shakhtar Donetsk’e cüzi bir bonservis önerdiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ
Aslan’dan Tete için tazminat
Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Tete için cüzi bir miktar bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile savaş sebebiyle sözleşmesini fesheden ve Cim-Bom'a imza atan Brezilyalı yıldız için FIFA'dan sonra AİHM'e de başvuru yapan Shakhtar Donetsk'in bu hamlesi G.Saray'ı harekete geçirdi. Avrupa'daki pek çok üst düzey kurumun savaş durumunu göz önüne alarak Ukrayna lehine kararlar çıkarması üzerine Shakhtar'la anlaşılması kararı alındı. G.Saray'ın avukatları Shakhtar'la temas kurdu. Davaların FIFA ve AIHM'den çekilmesi karşılığında 2 milyon Euro'luk bir tazminat düşünüldüğü iletildi. Shakhtar bu rakamı ilk etapta kabul etmedi. Ancak yıllar içinde sonuçlanması beklenen bir davayı beklemek yerine acil olarak kullanılmak üzere G.Saray'dan bir rakam almaya sıcak baktığını iletti. Ukrayna ekibinin beklentisi ise 7-8 milyon Euro. Yönetimin 3 milyon Euro'ya Shakhtar'ı ikna etmesi bekleniyor
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