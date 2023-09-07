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Haberler Galatasaray Aslan’dan yerli atağı

Aslan’dan yerli atağı

West Bromwich'te beklenen performansa ulaşamayan 29 yaşındaki orta sahanın sarı-kırmızılı olma ihtimali güçleniyor.

HABER MERKEZİ
Aslan’dan yerli atağı

Transferde hareketli saatler yaşayan ve son olarak Tottenham'dan Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski'nin aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşine düştü. Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen ve beklenen performansa ulaşamayan 29 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları güçlenmeye devam ediyor. Golberg - Lepkowski ikilisi, "Okay West Brom için tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray onunla ilgileniyor ve Türkiye'de transfer dönemi hala açık durumda bulunuyor. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandılar.

5 YILDIR YURT DIŞINDA OYNUYOR

Karşıyaka altyapısında yetişen Okay Yokuşlu, daha sonra sırasıyla Altay, Kayserispor, Trabzonspor forması giydikten sonra 2018'de 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.

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