Aslan’da trafik yoğun

Kadrosundaki yerli futbolcu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Başakşehir'den Berkay Özcan'ın ardından Ömer Ali Şahiner'e de kanca attı. Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, 28 yaşındaki oyuncuya talip olan turuncu-lacivertlilerden 25 yaşındaki orta saha Berkay Özcan'ı istedi. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezondan beri kadrosunda görmeyi çok istediği eski öğrencisi için ısrarcı olan kurmaylar İstanbul ekibinden sağ bek Ömer Ali Şahiner'i de talep etti. Galatasaray iki oyuncuya karşılık Başakşehir'e Leo Dubois artı bir miktar bonservis ödemeyi teklif etti.

YENİ HOCA BEKLENİYOR

İstanbul ekibi bu öneriye sıcak bakarken, takımın başına geçmesi beklenen Çağdaş Atan'ın fikri alındıktan sonra transferin sonuçlanması bekleniyor. Ömer Ali Şahiner, 2021 yılında 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu. Başakşehir formasıyla 86 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı, 4 asist yaptı. Berkay Özcan ise Başakşehir'de 164 karşılaşmada görev aldı, 9 gol, 8 asistle oynadı.