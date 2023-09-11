Galatasaray’da rota Salih Özcan

Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan G.Saray, transferde son hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların A Milli Takım kampında bulunan Borussia Dortmund'lu oyuncu Salih Özcan için yeniden devreye girdiği ve transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi. 1 Eylül günü birçok oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılı ekip, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırabilmek için Salih'le de masaya oturmuştu. Aslan'ın teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı üzerine yeniden harekete geçip transferi sonlandırmayı hedeflediği öne sürüldü. Son iki sezondur Dortmund forması giyen oyuncu daha öncesinde de Köln ve Holstein Kiel takımlarında görev almıştı. Bu arada Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.