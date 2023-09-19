Aslan’ın dersi Kopenhag

Süper Lig'de son olarak evinde Samsunspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler yarın saat 19.45'te Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk bu maçla ilgili tüm planlarını hazırladı. Aslan, rakibini bu sezonun en formda isimleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile vuracak. Buruk'un son oynanan Samsunspor maçının ikinci yarısında şans verdiği ve hazır bir görüntü ortaya koyan Hakim Ziyech'i de 11'de değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

MAÇIN HAKEMİ GEORGİ KABAKOV

Öte yandan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, maçta Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

RAKİPLER KAZANAMADI

GALATASARAY'IN UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de kendi liglerinde haftayı puan kayıplarıyla tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın yarın karşılaşacağı Kopenhag, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, evinde Brighton'a 3-1 yenildi. Bayern Münih ise 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

YENİ SPONSOR BULUNDU

GALATASARAY Kulübü ile Başkent İnşaat arasında, futbol takımının Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının forma şort reklamı için sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili katıldı. Törende konuşan Özbek, "Bu sene sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Özellikle futbol takımımızın gösterdiği başarılar, kurulan takımın şekli ve yıldız oyuncuların çokluğu dolayısıyla büyük bir talep oldu. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Törende konuşan Vergili ise sarı-kırmızılı kulübe inşaat projelerinde de katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.