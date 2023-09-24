Aslan hata yapmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. 26'ta kendi yarı sahasında topu kapan Karzev, ceza sahası yayının gerisinden yaptığı vuruşta Abdülkerim'e çarpıp havalanan top, üst direğe çarparak kornere gitti. 43'te Tete, pasını Ziyech'e verdi. Ziyech'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 45+1'de Abdülkerim'in ortasında arka direkte Oliveira'nın kafa vuruşu üst direktepatladı.

KEREM PENALTIYI ALDI

48'de Kerem Aktürkoğlu, Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 50'de Icardi, top ile kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-2. 64'te sağ kanattan Dubois, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında kaleye yönelen topa Sanchez kayarak müdahale etse de top çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam golü verdi: 1-2. 86'da Kerem 'in ortasında Sanchez'in uçarak kafayla vurduğu topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. G.Saray, 2-1 kazandı.

BURUK'TAN SÜRPRİZ 11

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynadıkları maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe giderek takımını Başakşehir karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, savunmada Nelsson yerine Davinson Sanchez'e, Angelino yerine Kazımcan'a, orta sahada Kerem Demirbay yerine Oliveira'ya, sol kanatta Kerem yerine Barış Alper'e, Mertens yerine de Tete'ye formayı verdi. kattığı Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Nelsson ise kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almadı.

KAZIMCAN ŞOKU

GALATASARAY'DA Kazımcan Karataş, Rams Başakşehir maçında sakatlandı ve gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti. Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan, 25. dakikada Başakşehirli Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından Kazımcan yerden kalkamadı ve yanına Galatasaray sağlık ekibi geldi. Gözyaşları içerisinde soyunma odasına giden Kazımcan, oyuna devam etti. Kazımcan'ın yerine oyuna Kaan Ayhan girdi, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı geçti.

ICARDİ TARİHE GEÇTİ

GALATASARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir'e attığı golle birlikte üst üste 12 maçta gol atma başarısı göstererek Süper Lig tarihine geçti. İlk 11'de başladığı üst üste 12. maçta 12. golünü kaydeden Icardi, 11 gollü Burak Yılmaz'ı geride bırakarak bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.