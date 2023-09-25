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Haberler Galatasaray Aslan çok havalı

Aslan çok havalı

HABER MERKEZİ
Aslan çok havalı
Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligin ilk haftasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor'u 2-0, Gaziantep FK'yı 3-0, Samsunspor'u 4-2 ve Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek dörtte dört yaptı. Sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanla bu sezonda şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Aslan, bu süreçte rakip ağlara 11 gol gönderirken, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. İstanbul temsilcisi, yarın İstanbulspor ile erteleme maçına çıkacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Molde maçı öncesi ertelenen müsabakayı kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor.
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