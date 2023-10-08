Aslan tam gaz

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve yedide yedi yaparak liderlik koltuğuna oturdu. 34. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu'nun kale çizgisinden çevirdiği topa kaleci Helton dokundu, karambolde kalan topu savunma uzaklaştırdı. 37'de Jehezkel'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Van De Streek'in sert şutu kaleci Muslera'da kaldı. 44'te Zaha'nın sol kanattan kale önüne kestiği topta Icardi'nin zayıf dokunuşu kaleci Helton kaldı.

G.SARAY GEÇ AÇILDI

48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi. 58'de Kerem'in kullandığı kornerde Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 82'de Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 86'da Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti: 0-2. Müsabaka 2-0 sona erdi.

KAZIMCAN GERİ DÖNDÜ

GALATASARAY'DA sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş, formasına Antalyaspor önünde kavuştu. 23 Ekim tarihinde Başakşehir ile oynanan lig maçında sakatlanarak 29. dakikada sahayı sedye ile terk eden genç yıldız, sahalara döndü. Sakatlığını atlatmasına rağmen tedbir amaçlı Manchester United maçı kadrosuna alınmayan Kazımcan, Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

ICARDİ'DEN YENİ REKOR

GALATASARAY'IN Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Antalyaspor karşısında yeni bir rekora imza attı. Tangocu, 86. dakikada attığı golle sarı-kırmızılı forma altında 30. golünü ulaştı. Icardi, Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne'yi geride bırakarak 30 gole en hızlı ulaşan isim oldu. Diagne 33 maç sonunda 30 gole ulaşırken, Icardi 32 maç sonunda 30 gole ulaşmasını bildi. Yıldız isim, 58. dakikada Sanchez'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

GEÇİT VERMİYOR

GALATASARAY, Antalyaspor maçıyla birlikte çıktığı sekiz maç sonucunda gol yememe konusunda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sekiz hafta geride kalırken, ilk müsabakaların ilk yarılarında gol yemeyen tek takım oldu

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'IN teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, Manchester United karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Angelino, Tete, Kaan Ayhan'ın yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a Bitexen Antalyaspor mücadelesinde şans verdi.