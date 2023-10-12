Nelsson bombaladı

Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde yedek kalmasıyla ilgili konuşan Danimarkalı oyuncu ayrıca yeni sözleşme konusuna da açıklık getirdi. Nelsson, "Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu. Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Son milli takım kampından sonra sözleşme uzatmayacağımı ilettim" dedi.

HER ŞEYE RAĞMEN MUTLUYUM

Nelsson sözlerini şu ifadelerle bitirdi: "Görüşmeler vardı ve neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz daha düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl var ve 1 yıl daha uzatmak istemedim. Sevilla'ya transferim için rezervasyon yaptırmıştım ve uçakta hamile kız arkadaşım için bir ebe vardı. Ama gerçekleşmedi. Şu anda Galatasaray'dayım ve bundan dolayı mutluyum. Bir süredir yedek kulübesindeydim ve şimdi ilk on bire geri dönmenin yollarını aramak zorundayım."