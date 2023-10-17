Kerem’e yakın takip

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan ve Fransız ekiplerinin ilgilendiği yıldız futbolcu için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Premier Lig'den iki takımın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester Unitde'ı mağlup ettiği maçta Kerem'i takip ettiği ve milli yıldızın tam not aldığı öne sürüldü. Bu iki İngiliz ekibinin Tottenham ve West Ham United olduğu ortaya çıktı. Özellikle Tottenham'ın transfer için oldukça istekli olduğu ve devre arasında resmi teklif yapacağı İngiliz basınında ciddi olarak konuşuluyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 müsabakada 5 gol ve 6 asistle oynadı.