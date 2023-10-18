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Haberler Galatasaray Nelsson piyangosu

Nelsson piyangosu

HABER MERKEZİ
Nelsson piyangosu
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta başrol isimler arasında yer alan Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Davinson Sanchez'in takıma katılmasından sonra 11'deki yerini kaybetti. Mutsuz olan 24 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamalarla tepkisini göstermişti. Basında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Nelsson için ocak ayında teklif yapmayı düşünüyor. Galatasaray yönetiminin 15 milyon Euro'nun altına sıcak bakmadığı ifade edilirken, başka takımların da devreye girebileceği öğrenildi.
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