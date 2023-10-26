Başın öne eğilmesin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray özellikle ilk 45 dakikasında sahadan sildiği Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmasına rağmen, büyük alkış topladı. Alman devinin kalesine 20 şut çeken Cim-Bom, bir çok net pozisyonu değerlendiremedi. Sarı-kırmızılılar, Bayern'e karşı ön alan baskısını Devler Ligi standardının bile üstüne çıkardı. Dev bir rakibe karşı dominasyon, nefes aldırmayan bir ön alan presi, pozisyonlar, yüksek gol beklentisi gibi sahada yapılması gereken her şeyi yaptı Okan Buruk ve öğrencileri ilk yarı boyunca.

BİTİRİCİLİK DE GELİRSE...

Torreira'nın enerjisi Bayern'i orta sahada felç

ederken kapılan topların gereken verime ulaştırılamaması kusursuz planın tek eksik noktasıydı. Rakibi kaleden uzak tutan Aslan, 2. yarıda zorlanmaya başladı. Ve 70'lere doğru enerjik oyun kesilince Bayern daha rahat top yaparak peş peşe golleri attı. Alınan sonuca rağmen Bayern gibi bir takıma karşı oynanan bu cesur futbol taraftarların gönlünde taht kurarken, oyuncuların bu iştahlı, arzulu ve tempolu oyunu bitiricilikle birleşirse güzel sonuçlar gelecektir.

ÇOK MUTLUYUM

Mauro Icardi, G.Saray'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sosyal medyadan taraftarlara seslenen Icardi, hesabından "temsili ve çok özel bir fotoğraf" paylaştığını belirterek "En iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir maçta alınan yenilginin ardından sessiz kalmak ve yola devam etmek kolay olurdu. Ama bugün herkese burada bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Bu projenin kulübe büyük zaferler getireceğinden eminim" dedi.

GRUP KARIŞTI

Galatasaray'ın 3. karşılaşmalr sonucunda Bayern Mühin'e yenilmesinin ardından Manchester United'ın Kopenhag'ı mağlup etmesi sonucu grupta ikincilik yarışı kızıştı. Sarıkırmızılılar 4 puanda kalıp yerini korurken, İngiliz ekibi Manu ise 3 puana ulaşarak Aslan'a yaklaştı.

CESUR VE ÇILGIN

Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı. İşte öne çıkan bazı başlıklar; KİCKER: Buz gibi Bayern İstanbul'da üçüncü galibiyetini elde etti. BİLD: İstanbul'un ıslık cehenneminde geç gelen zafer. "Islık konseri" kırmızı-beyazlı takımın oyuncularını etkile ve maçta sadece Galatasaray oynadı. Bayern İstanbul'da zor anlar yaşadı. Gürültü 132 desibele çıktı. Harry Kane mega ıslık konserini sonlandırdı. ZDF: Bayern Münih İstanbul kazanında kazandı. 50 bin taraftarın sürekli ıslıklarına ve Galatasaray'ın cesur hücum takımına karşı Bayern karakter testini geçti. TAGES ZEITUNG: Bayern Münih, Galatasaray'a karşı zorlu bir deplasman maçını atlattı ve ikinci yarıda kalitesini gösterdi. Türkler, özellikle ilk yarıda zaman zaman çılgın bir oyun sergiledi, birçok iyi fırsatı kaçırdı. RAN: "Bayern'li oyuncular, İstanbul Rams Park'ta Galatasaray taraftarlarının kulakları sağır eden ıslık sesleriyle karşılaştı. Maçın yayıncısı büyük gürültü nedeniyle maç öncesi yayınını bir süreliğine kesmek zorunda kaldı."

BAYERN MÜNİH'E İLKİ YAŞATTIK

Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta güçlü rakibine soğuk terler döktürdü. Sarı kırmızılıların özellikle ilk yarıdaki performansıyla Alman takımına 20 yıldır Devler Ligi'nde yaşamadığı baskıyı yaşattı. Galatasaray, 16'su ilk yarıda olmak üzere Bayern kalesine gönderdiği 20 şutta 4 isabet sağladı. Rakip ise 14 şutun 7'sinde hedefi tutturdu. 2003-2004 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şutu çeken takım da Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar 3.07, Alman takımı ise 1.77 gol beklentisiyle oynadı.

DEĞİŞİKLİK BİLMECESİ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçta 4 puan toplayan G.Saray'da oyuncu değişikliği konusundaki talihsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılıların 3 maçta da gol yediği sıralarda oyuncu değişikliğine hazırlanması akıllara 'Okan Buruk geç mi kalıyor?' sorusunu getirdi. Aslan'ın oyuncu değişikliğine hazırlanırken kalesinde gol görmesi, grubunun ilk 2 maçında da yaşandı. İlk hafta Kopenhag karşısında 1-0 geriye düşen G.Saray'da Buruk, oyuna hamle yapmak istediği esnada 58'de Kopenhag bir gol daha kaydetmişti. Gurubun 2. haftasında ise G.Saray, Manchester United'ı 3-2 mağlup ederken bir kez daha benzer senaryo yaşanmıştı. 2. yarıda Buruk, yanına Nelsson ile Mertens'i çağırmıştı. Oyuncular kenarda değişikliği beklerken 67'de Manu 2-1 öne geçmişti.