G.Saray üçlük attı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup ederek 9'da 9 yaptı: 0-1. 14. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti. 16'da Gustavo'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Emirhan Topçu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 27'de Shelvey'in uzun pasında sol çaprazdan topla buluşan Alitn Zeqiri pasını Mithat Pala'ya aktardı. Mithat'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti. 29'da Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Torreira'ın vuruşunda ile

meşin yuvarlak dışarı çıktı.

OLİVEİRA SKORU BELİRLEDİ

66'da ceza sahası içine sağ taraftan giren Sacha Boey'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı. 68'de Icardi'nin pasıyla topla buluşan Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda Emirhan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 70'te Çaykur Rizespor'un atağında seken topla beraber topla buluşan Benhur Keser ceza sahası dışından vuruşuyla topu ağlara ağlara gönderdi. Pozisyonun ofsayt olmasından dolayı gol iptal oldu. Maç 1-0 sona erdi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin

teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi. Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Galatasaray taraftarı takımlarını zorlu Rizespor deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.