Hamburger krizi

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerinde Tottenham'dan kadroya katılan Tanguy Ndombele'nin fiziksel durumu tartışılmaya devam ederken olay bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana fiziksel durumu ve fazla kilolarıyla eleştirilerin odağında yer alan Tanguy Ndombele, son olarak sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih mücadelesine sonradan dahil olmuş ve etkisiz performansıyla dikkatleri çekmişti.

FESİH GÜNDEME GELDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçından sonra Ndombele'nin otelde akşam yemeği için hamburger istemesine çok sinirlendi. Bunun üzerine Okan Buruk ve Ndombele arasında bir tartışma yaşandığı da iddia edildi. Haberde ayrıca Ndombele'nin 6 kilo fazlasının bulunduğunun ve 75 kiloya inene kadar kadroya girmesinin zor olacağının da altı çizildi. Öte yandan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshinin de gündemde olduğu öne sürüldü.

ICARDİ VE AİLESİ KUTLAMA YAPTI

GALATASARAY'IN yıldız futbolcu Mauro Icardi ve ailesi Cadılar Bayramı'nı kutladı. Kılıktan kılığa giren Icardi ve çocuklarının fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Ailesiyle birlikte eğlenceli saatler geçiren futbolcunun özellikle eşi Wanda Nara ile olan pozu çok konuşuldu. Icardi, ayrıca gün içerisinde de komşularına şeker dağıtarak onları da bu eğlenceye dahil etti.