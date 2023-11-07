Dursun Özbek’ten Koç’a yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşulanları hayretler içerisinde izlediğini kaydeden Özbek, "TFF'de tokat atsın, AVM'de fotoğrafını çeksin gibi sözler. Ne gerek var böyle bir provokatif söyleme? Toplumu germeyelim diye çaba sarf ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini kapsayan taraftar kitlesi var. Vay Erden Timur şunu yaptı, bunu yaptı. Fenerbahçe Kulübü başkanına bir tavsiye vermek istiyorum. Bunları yapmayın. O düşman, bu düşman... Hiç boşuna uğraşmasınlar. Türk insanının huzura ihtiyacı var. Ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilmeye ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi FETÖ ve PKK bölemedi, kimse bölemez ve kutuplaştıramaz. Onlar bile bölememişken, sen neden böyle davranıyorsun" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA MAÇI TÜRKİYE'DE OLSUN

Başkan Dursun Özbek, futbol gündeminde olan ve tartışılan Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararına da değindi. Fenerbahçe'yle oynanacak maça ilişkin konuşan Özbek, "Birçok gündem maddesi vardı. Bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasıydı. Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü kupanın Türkiye'de oynanması" dedi.