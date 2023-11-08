Son dakika... Galatasaray, Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu

53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.
61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.
80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0
86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0
90. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.