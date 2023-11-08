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Haberler Galatasaray Son dakika... Galatasaray, Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu

Son dakika... Galatasaray, Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

AA
Son dakika... Galatasaray, Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu
Son dakika... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.

61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.

80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0

86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0

90. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.

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