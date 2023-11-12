Aslan’a Hatay şoku

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Mersin'de Hatayspor'a mağlup oldu. 14. dakikada uzun kale atışı sonrasında topu alan Lamkel Ze'nin sol taraftan pasında arka direkte Rivas düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0. 28. dakikada Ziyech'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Erce'nin kontrol edemediği topu Zaha filelere gönderdi: 1-1. 31'de Torreira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem yakın mesafede topu üstten auta attı.

İLK TEHLİKE GOL OLDU

İkinci yarıda da oyunu kendi yarı sahasında kabullenen Hatay, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 55'te ani gelişen atakta topu süren Dele Bashiru, ceza sahasına girerken Lamkel Ze'ye bıraktı. Bu oyuncunun vuruşu Muslera'nın yanından ağlara gitti: 2-1. 82'de Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem devam dedi. 85'te Tete'nin şutunu savunma çıkardı. 90+3'te Boey'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşu kaleci Erce'de kaldı. 90+5'te Mertens'in soldan ortasında Kaan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

KAZIMCAN VE OLİVEİRA 11'E

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Buruk, Angelino ve Kaan Ayhan yerine Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'ya şans verdi.

ATATÜRK VE DEPREM UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı oyuncular ısınmaya "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı pankart ve tişörtle çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde de depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı tişörtler yer aldı. Futbolcular sahaya birlikte çıkarken "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.