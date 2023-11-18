Galatasaray’dan Ali Koç çıkışı

Galatasaray Kulübü, PFDK'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını az bularak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Federasyondan, birilerini 'tokatlamayı' bir hak arayışı olarak görmek 45 gün... Hakemleri isim vererek hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilerin özel hayatlarını kaydetmeye ve onlara fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün... Federasyon bünyesinde görev yapan bir kurul başkanı için 'Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor.' demenin tarifesi 45 gün... İsanlara iftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün...Bundan sonra haksız tarifeleri değil, hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle." denildi.

RESMİ BAŞVURU

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı Sarı-kırmızılılar; derbinin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

PROTESTO EDECEKLER

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta katliam yapmasına sessiz kalmayan Süper Lig'in 4 büyük devi bugün ortak bir protesto yapacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar grupları yaptığı ortak açıklamayla İsrail'e karşı tepkilerini göstermek üzere bir araya gelecek. Taraftar grupları ve temsilcileri bugün saat 20.00'de İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanacak ve İsrail'in zulmüne tepki gösterecek.