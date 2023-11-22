Galatasaray’a hücum var

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli hedefini sol bek ve orta saha olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un yanı sıra yükselen formuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı ve Brezilyalı genç yıldız Tete'nin de talipleri arttı.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

Son dönemde çok iyi bir performans ortaya koyan Abdülkerim için Avrupa'nın devleri yarışa girdi. Sevilla, İnter, Arsenal, Manchester United gibi takımların Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları bildirildi. Aslan'ın ise 2025'de bitecek sözleşmesinin uzatılması ve 19.5 milyon TL'lik maaşının da 45 milyon TL civarına çıkarılması için milli yıldız ile masaya oturma planı yaptığı öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİR

Sarı-kırmızılı yönetimin Shakhtar Donetsk ile davalık olduğu Brezilyalı yıldız Tete konusunda ise karar değiştirdiği öğrenildi. Aslan'ın, genç oyuncuyu ara transferde satması gündeme geldi. Ukrayna basınının iddiasına göre, Tete yüksek bir bedelle Suudi Arabistan'a gidebilir. Piyasa değeri 24 milyon Euro olan 23 yaşındaki Tete'nin Galatasaray ile 2027'ye kadar mukavelesi var. Forma şansı bulamadığı dönemde teknik ekiple arası açılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için de farklı formüller devrede. Premier Lig ekibi Luton'un Nelsson'u ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, bir dönem oyuncuyla ilgilenen Sevilla'nın da devrede olduğu kaydedildi.