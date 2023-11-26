Aslan dört köşe

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u evnide 4-0 mağlup etti. 8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi'den önce savunma topa dokunurken kaleci Ertuğrul'u yanıltan meşin yuvarlak Icardi'nin önünde kaldı. Dar açıdan Icardi'nin boş kaleye yaptığı vuruşta top direkten geri döndü. 37'de Boey'in pasıyla hareketlenen Mertens'in ceza sahası içinden yerden ortasına dokunan Icardi topu filelere gönderdi: 1-0. 45'te ceza sahasında topla buluşan Mertens, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı hafif sol çaprazına taşıdığı meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla tamamladı: 2-0.

TETE DİREĞE TAKILDI

59'da Kazımcan'ın ceza sahasına ortasında Icardi topu kafayla arka direğe aşırdı, boş pozisyonda Mertens farkı üçe çıkardı: 3-0. 70'te sol kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılan Zaha, ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0. 88'de Ziyech'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tete'nin şutunda kaleciden seken top yan direkten oyun alanına döndü. G.Saray, maçı 4-0 kazandı.

MENAJERİ DOĞRULADI R. MADRİD YALANLADI

MAURO Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, Real Madrid iddialarını doğrularken, İspanyol ekibinin yöneticileri iddiaları yalanladı. Pino, "Henüz resmi bir teklif yok. Şu anda Madrid'teyim. Real Madrid, Icardi için henüz resmi bir teklif yapmadı. Ama Real Madrid yetkilileriyle konuşuyoruz. Pazartesi günü İstanbul'a gideceğim ve Erden Timur'la buluşacağım" dedi. İspanyol basınından The Athletic ise Real Madridli yetkililerin Icardi'nin menajeri tarafından önerildiğini ancak kulübün Arjantinli golcüyle ilgilenmediğini açıkladığını yazdı.