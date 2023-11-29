Coştur bizi Aslanım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Aslan, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, maçta forma giyemeyecek.

YEDİ EKSİKLERİ VAR

İngiliz temsilcisinde ise kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi

GALATASARAY, INGİLİZ TAKIMLARINA KARSI 23. KEZ SAHADA

GALATASARAY, İngiliz takımlarına karşı 23. kez mücadele edecek. İlk olarak 1978-79 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Aslan, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti. "Cimbom" 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü, 22 gol attı, 41 gole ise engel olamadı.

313. RANDEVU

GALATASARAY, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarıkırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.