Tek ihtimal kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United 3-3 berabere kalan G.Saray, gözünü gruptaki sona maça çevirdi. Bayern Münih'in Kopenhag'ı konuk ettiği grubun diğer karşılaşmasının 0-0 eşitlikle sona ermesiyle birlikte Alman ekibinin ardından Devler Ligi yürüyüşüne kimin devam edeceği merak konusu oldu. Kopenhag 5 puan ve averajla ikinci, Galatasaray aynı puanla 3'üncü sırada yer alırken son sıradaki İngiliz temsilcisi Manchester United ise geride kalan haftayı 4 puanla kapattı.

ASLAN İÇİN FORMÜL ÇOK BASİT

Devler Ligi A Grubu'nda son maçlar 12 Aralık Salı günü oynanacak. Grubun son haftasında G.Saray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. B.Münih ise deplasmanda Manchester United ile mücadele edecek. Gruptaki son maçlar öncesinde G.Saray'ın adını son 16 turuna yazdırması için kazanmaktan başka çaresi yok. Aslan, eğer Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa diğer maçın sonucuna bakmadan grubu 2'nci sırada bitirecek ve B.Münih'in ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım olacak.

DİĞER OLASILIKLAR... YA UEFA

KOPENHAG-GALATASARAY maçı berabere biter ve Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı yener ya da berabere kalırsa sarı-kırmızılılar, grubu 3. sırada bitirerek böylelikle UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Galatasaray'ın mağlup olduğu senaryoda ise M.United-Bayern Münih maçı berabere biter ya da İngiliz ekibi yenilirse Galatasaray yine grubu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

YA VEDA

KOPENHAG-G.SARAY maçı berabere biterse ve United evinde B.Münih'i mağlup ederse Aslan, grubu 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek. G.Saray'ın Kopenhag'a deplasmanda mağlup olması durumunda ise grupta üst tura yükselen diğer takım, Danimarka temsilcisi olacak. M.United da B.Münih'i yenerse sarı-kırmızılılar grubu son sırada tamamlayarak yine Avrupa kupalarına veda edecek.

YARI OTOMATİK SİSTEME TEPKİ

ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki Galatasaray-Manchester United maçında Mauro Icardi'nin golü "Yarı otomatik ofsayt sistemi"ne takıldı. "Yarı otomatik ofsayt sistemi" Mauro Icardi'nin adeta santimlerle rakibinin önünde olduğunu tespit etti. Bu karar sosyal medyada gündem oldu. Sarıkırmızılı taraftarlar pozisyonun ofsayt olmadığını savunurken, bazı eski hakemler de verilen kararın yanlış olduğunu belirttiler.