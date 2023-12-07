Zaniolo geliyor

Galatasaray'dan Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan ve şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aston Villa ile Premier Lig'de ve Avrupa'da toplam 16 maça çıkan ve henüz gol ile asist üretemeyen İtalyan yıldızı İngiliz kulübünün geri göndermek istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların da eğer Aston Villa, Zaniolo için opsiyonu kullanmayıp geri göndermeye karar verirse buna sıcak bakacağı belirtildi. İtalyan yıldızın yerine transfer edilen Tete'nin beklenilen performansın altında kalması nedeniyle Zaniola'ya olumlu bakan yönetim, ekonomik sebepler ve yabancı sınırlamasından dolayı önce Tete'yi başka bir kulübe ocak ayında kiralayacak ardından Zaniolo'ya yer açmış olacak.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Galatasaray forması ile toplam 17 maça çıkan 2 gol, 1 asist yapan Tete, özellikle son Pendikspor müsabakasındaki tercihleriyle teknik direktör Okan Buruk'u fazlasıyla kızdırmıştı. Tete'yi Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu ifade ediliyor.

YILDIZ İSME UYARI GELDİ

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Aston Villa'da oynayan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu. Spalletti, Zaniolo'nun bazı alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. "Zaniolo güçlü biri. Onu aradığımda evde yalnız oluyor ve şefkate ihtiyacı var" diyen İtalya teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı doğru olmayan alışkanlıkları var, doğru günlük alışkanlıklara sahip olmak size işinizde daha fazla güç verir. Ben de ona bunu söylüyorum."

DERVİŞOĞLU GİDİYOR ERENCAN GELİYOR

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı için sarı-kırmızılılar yeniden devrede. Halil Dervişoğlu'ndan beklediği verimi alamayan sarı kırmızılılar, bu pozisyon için 21 yaşındaki ismi düşünüyor. Genç yıldızın Eyüpspor ile olan kontratında eski kulübü Galatasaray'ın geri alma maddesi bulunmuyor. Ancak iki tarafın olası bir transfer konusunda sözlü olarak anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun transferi için önceliğin Galatasaray'da olacağı iddia ediliyor.