Sıra geldi Kopenhag’a

GALATASARAY, tarihinin en büyük başarısına imza attığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yarın yine önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığı statta bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek. Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka ekibini mağlup etmesi halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör olarak sarıkırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak.

BURUK KADROYU BELİRLİYOR

BURUK, tarihi maçta sahaya süreceği 11'i ise bir bölge dışında belirledi. Kaleyi yine Muslera'ya verecek olan başarılı çalıştırıcı, takımla antrenmanlara başlayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisini bozmayacak. Sağ bekte Boey olacak. Orta sahada Kaan ve Torreira olacak. Hücumda ise Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi oynayacak. Buruk sol bekte ise Barış Alper ya da Angelino ikilisinden birine şans verecek

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

GALATASARAY'IN Kopenhag ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri yapacak