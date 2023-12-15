G.Saray’dan Fransa çıkarması

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Avrupa Ligi'nde kupaya uzanmak istediklerini ifade etti. Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmak isteyen sarı-kırmızılılarda rota transfere çevrildi. Angelino ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen kurmaylar, yeni bir ismi kadroya dahil etmek ve savunmanın solunu kuvvetlendirmek istiyor. Cimbom, Fransa Ligue 1 ekibi Brest forması giyen Bradley Locko'yu listesine aldı. Galatasaray ve Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği genç sol bek Locko'nun piyasası her geçen gün yükseliyor. Fransız ekibinde yıldızını parlatan 21 yaşındaki oyuncu için, Brest yöneticilerinin kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ilk etapta oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BREİVİK'TEN KÖTÜ HABER

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Emil Breivik'ten kötü haber geldi. Kaval kemiğinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun kemiğinde kırık tespit edildi ve yakın bir zamanda ameliyat edilmesi gerekecek. Norveçli orta sahanın sezonu kapattığı öğrenildi. Galatasaray'ın Norveçli oyuncunun geri dönüş sürecini takip edeceği öne sürüldü.