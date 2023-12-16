Avrupa’da yeni tur, yeni şans

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda devam edecek Galatasaray ile Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 Turu'na çıkan Fenerbahçe'yi ciddi rakipler bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık Pazartesi TSİ 15.00'te başlayacak kuranın ardından belli olacak. Play-Off turunda maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Aslan ilk maçı evinde oynayacak. Konferans Ligi'nde son 32 Turu'nu direkt geçecek olan F.Bahçe kura çekimine seri başı olarak katılacak. Son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri sarılacivertlilerin rakibi olacak.

G.SARAY'IN OLASI RAKİPLERİ

F.BAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ

SERGİO OLİVEİRA ŞOKU

Kopenhag maçının ardından İstanbul'a dönerek lig hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da dün sakatlık şoku yaşandı. Dünkü antrenman öncesinde fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu tespit edildi. Kulüp Portekizli 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine hemen başlandığını duyururken, sağlık durumu yapılacak ileri tetkikler sonrası belli olacak.