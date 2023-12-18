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Haberler Galatasaray Dursun Özbek'in sağlık durumu! Galatasaray'dan açıklama geldi

Dursun Özbek'in sağlık durumu! Galatasaray'dan açıklama geldi

Rahatsızlanarak hastaneye başvuran kulüp başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında Galatasaray Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

AA
Dursun Özbek’in sağlık durumu! Galatasaray’dan açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Medicananın başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün Medicana Ataşehir Hastanesine karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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