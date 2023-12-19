Gönlüne göre çekti

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'ndaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılan ve Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak takımların belirleneceği kurada Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'ın tur mücadelesi çift maç üzerinden yapılacak. Play- Off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasında final, 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin Arena'da oynanacak.

PERFORMANSLARI TAVAN YAPTI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Galatasaray'ın rakibi olan Sparta Prag, Çekya ülkesinin ekibi. Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi gruplarında Rangers, Real Betis ve Aris Lmassol ile aynı grupta yer almış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. İlk 4 maçtan 4 puan çıkaran Prag, gruptaki son iki mücadelesinde Real Betis ve Aris Limassol'u üst üste yenerek bir üst tura katılmayı garantilemişti. Kendi liginde ise bir maç fazlasıyla 5 puanlık farkla liderlik koltuğuna oturan Sparta Prag bu sezon sadece bir yenilgi aldı. Evinde oynadığı 10 maçı da kazanan ve sahasında sadece 5 gol yiyen Sparta Prag, toplamda ise 47 gol atarken, 13 golü kalesinde gördü. Çekya ekibini Danimarkalı hoca Brian Priske çalıştırıyor. Prag'ın kadro değeri ise yaklaşık 45 milyon Euro.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF ELEME TURU

Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya) Milan (İtalya) - Rennes (Fransa) Lens (Fransa) - Freiburg (Almanya) Young Boys (İsviçre) - Sporting Lizbon (Portekiz) Benfica (Portekiz) - Toulouse (Fransa) Braga (Portekiz) - Karabağ (Azerbaycan) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Marsilya (Fransa)

BAŞKAN RAHATSIZLANINCA TOPLANTI ERTELENDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karın ağrısı şikayetiyle Ataşehir Medicana Hastanesi'ne gitti. 74 yaşındaki Özbek'e yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle Yönetim Kurulu toplantısının ertelendiği kaydedildi.