Galatasaray kayıpsız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı. 13'te Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı. 15'te soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan şutunu Günay çıkardı. 41'inci dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti.

TEMPO OLDUKÇA DÜŞTÜ

İkinci yarıya Galatasaray daha kontrollü başlarken, konuk takım ilk dakikalarda tehlike yaratmaya çalıştı. 58'de soldan yapılan ortada Barış Alper son anda Mendes'in şut çekmesini engelledi. 65'te sağdan ilerleyen Ziyech'in yerden çevirdiği topa Bakambu'nun gelişine şutu yandan auta gitti.

75'te Boey'in yerden ortasında 2 kişinin ıska geçtiği topu önünde bulan Kerem yerden vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti. 76'da gönderilen ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Can'ın şutunu Günay kurtardı. 90'da Mendes'in ortasında Lasagna'nın kafa vuruşunu Günay kornere çeldi. Kornerde ön direkte yine Lasagna'nın kafa vuruşu kaleye doğru giderken Serdar dokundu ve top ağlara gitti. Ancak ofsayt bayrağı kalktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-0 bitti.

NELSSON 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı. Başarılı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarıkırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yapmıştı.