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Haberler Galatasaray Karar belli oldu! Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe derbisinde tribünde olacak

Karar belli oldu! Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe derbisinde tribünde olacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararına göre derbide deplasman tribününde sarı-kırmızılı taraftarlar da yer alacak.

İHA
Karar belli oldu! Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe derbisinde tribünde olacak

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir" denildi.

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