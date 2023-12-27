Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor. Derbide bir penaltının verilmediğini düşünen ve en üst merciler tarafından duyulan rahatsızlığı dile getiren G.Saray konuyu TFF'ye taşımaya hazırlanıyor. Müsabakanın 22. dakikasında Djiku ile ikili mücadeleye giren Icardi yerde kalmış, hakem Arda Kardeşler, VAR ile konuştuktan sonra devam kararı vermişti. Göz altında morluk oluşan Icardi'nin çok sinirlendiği ve mücadelenin ardından paylaşım yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

FRANSA'DAKİ MERKEZE GİDECEK

Kulüp yetkilileri tarafından engellenen Arjantinli oyuncunun, kendi telefonuyla çektiği fotoğrafın daha sonra resmi siteden yayınlandığı belirtildi. Galatasaray'ın konuyu beIN Sports'un Fransa'daki merkezine şikayet edeceği öğrenildi. Sarıkırmızılıların bu konuya dair bir taslak ile TFF'ye de başvuracağı, ayrıca derbinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da şikayet edeceği öğrenildi.

ANGELİNO VEDA ETTİ

G.SARAY'DA beklenen ayrılık gerçekleşti. Cuma akşamı Riyad'da Süper Kupa finali olmasına rağmen kendisine izin verilen Angelino, İstanbul'dan ayrıldı. Önceki gün akşam saatlerinde ailesiyle beraber Türkiye'den ayrılan ve İspanya'ya giden sol bekin bir daha dönmeyeceği belirtildi. Galatasaray'ın ayrılık konusunda Angelino ile anlaştığı, Leipzig'le anlaşma konusunda son aşamaya gelindiği bildirildi.