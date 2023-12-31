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Galatasaray’dan 1 numara hamlesi

HABER MERKEZİ
Galatasaray’dan 1 numara hamlesi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Muslera'nın ilerleyen yaşını ve sözleşmesini düşünerek kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. G.Saray'ın gündemine son olarak Atalanta forması giyen Juan Musso geldi. İtalyan basınının ortaya attığı iddiaya göre sarı kırmızılılar Musso hakkında bilgi istedi. Oyuncu daha fazla forma şansı bulmak için ocak ayında Atalanta'dan ayrılabilir. Musso, bu sezon forma giydiği 15 maçta 16 gol yedi.
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