Abdülkerim şoku

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı için yeşil-beyazlılardan sarı-kırmızılılara ihtar çekildi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'dan alacaklarının olduğunu açıkladı. Korkmaz, "Abdülkerim transferinden kalan alacaklarımız var. Paramızı alamazsak dava açacağız" dedi. G.Saray'la 60 maça çıkan Abdülkerim, 5 gol atıp 3 asist yaptı. DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

Geçen seneki şampiyonluğun ardından ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Abdülkerim, Montella'nın göreve getirilmesiyle milli takımın da vazgeçilmezlerinden biri oldu. Transfermarkt verilerine göre Abdülkerim'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Başarılı oyuncunun transfer olduğu dönemde değeri 4.2 milyon Euro olarak belirlenmişti.