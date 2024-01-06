Aslan’da Icardi şoku

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli golcünün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılırken, en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" denildi.

RAPHAEL ONYEDİKA İDDİASI

Bu arada Galatasaray ile ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahaya takviye isteği doğrultusunda harekete geçen yönetimin, Belçika temsilcisi Club Brugge'de forma giyen genç oyuncu Raphael Onyedika için teklif yaptığı iddia ediliyor. 22 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro kiralama 12 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapıldığı öğrenildi.