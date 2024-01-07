Aslan da Firmino için harekete geçti

Transfer için düğmeye basan G.Saray, yıldız isimleri gündemine alırken F.Bahçe'nin de gündeminde bulunduğu öne sürülen ve Al-Ahli'den ayrılacağı iddia edilen Roberto Firmino'yu listeye ekledi. Ancak bu transfer için bir rakip daha var. talkSPORT'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Firmino transferinde devreye girdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fulham, yıldız ismi önemli bir seçenek olarak belirledi. Firmino'nun da ayrılık için çıkış yolu aradığı ve Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon Al-Ahli'de 19 maçta forma giyen Firmino, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.