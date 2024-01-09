Aslan’da son aday Soler

Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka takviye yapmak istiyor. Bu süreçte bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, özellikle orta saha için de arayışlarına hız verdi.

YOĞUN MESAİ VAR

Ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Cim Bom, sol bek ve orta saha başta olmak üzere hamleler için düğmeye bastı. Dış transferde yoğun mesai harcayan Aslan iç transferde de harekete geçti. Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında Fransız devi PSG'den Carlos Soler var. Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor ve bonservis bedeli 20 milyon Euro civarında olduğu için kiralık olarak kadroya katılma ihtimali bulunuyor. Soler bu sezon PSG'de 14 karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynadı.

'BÖYLE BAŞLAMAK GURUR VERİCİ'

G.Saray'da ilk kez forma giyen Eyüp Aydın Abdülkerim'in attığı son golün asistini yaptı. Büyük mutluluk yaşayan genç yıldız adayı, "Bana bu şansı veren hocama çok teşekkür ediyorum. Arkamda duran aileme, arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Böyle başlamak çok gurur verici. Golden sonra dua ettim, Allah'a şükrettim. İnşallah her maçta üç puan alıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.