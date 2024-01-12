Aslan takıldı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 11'de Nelsson'un kafa vuruşunda savunmadan dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu. Camara topu çizgiden çıkardı. 17'de Mertens'in pasında Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan şutu direkten döndü. 22. dakikada Mertens ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 45'te Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

OYUNDA TEMPO DÜŞTÜ

İkinci yarıda Sivasspor hücum etmekte zorlanırken, Galatasaray da skoru korumaya oynadı. 68'de Gerson'un sağ çaprazdan şutu auta gitti. 85'te ceza sahasında yaşanan karambolde top Kerem Demirbay'ın eline çarptı ve hakem penaltı düdüğünü çaldı. Penaltıyı 86'da Koita gole çevirdi. 90+2'de Galatasaray gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in şutunu kaleci Ali çıkardı. Devam eden atakta Eren'in şutu da kaleciden döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

SİVASSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 8 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

ILK KEZ 11'DE OYNAYAN ALİ TURAP GÖZ DOLDURDU

OKAN Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konya maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı